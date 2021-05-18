Москва, , 15:35 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, избираться в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Важно не допустить к участию в выборах пособников экстремистских, террористических организаций», — отметил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»)

Таким образом, ограничивается пассивное избирательное право ряда категорий граждан.

Запрет на участие в выборах в Госдуму коснется не только руководителей таких организаций — им будет запрещено избираться в течение пяти лет после решения суда, но и рядовых участников, а также тех, кто оказывал организации финансовую или «иную помощь». Тем будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может ограничить причастных к экстремизму в избирательных правах