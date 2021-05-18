Москва, , 15:34 — REGNUM Условия торговли России с Китаем становятся все менее определенными, так как выросло влияние геополитических рисков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила заведующая отделом исследований аграрных рынков Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Наталия Карлова. Так она прокомментировала информацию о том, что Россия за первые три месяца 2021 года почти на 10% нарастила поставки своей агропромышленной продукции в Китай.

«В последние годы китайскому рынку действительно принадлежит первое место в структуре экспортных поставок продовольствия из России. Однако на рынке Китая российская продукция пока не получила широкого распространения, занимая лишь не более 4% от общего объема импортного продовольствия, — сказала Карлова. — В перспективе развитие российского агропродовольственного экспорта в КНР зависит от целого ряда факторов. Например, до сих пор по фитосанитарным соображениям закрыт рынок КНР для российской свинины. Увеличилось влияние геополитических рисков, в связи с чем условия торговли с Китаем становятся все более неопределенными».

Кроме того, эксперт призвала не забывать, что Китай импортирует в основном продукцию низких переделов.

«А в последние годы основной задачей аграрного сектора в КНР стало снижение зависимости от импорта и достижение полной самообеспеченности по зерну и основным видам животноводческой продукции, — отметила Карлова. — На долгосрочном горизонте важное значение имеет влияние фактора, связанного с исчезновением структурной основы роста экономики КНР, обусловленной демографической ситуацией, которая будет сдерживать рост потребления в стране».

Речь идет, как пояснила Карлова, о замедлении в Китае процессов урбанизации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время так и не удалось решить вопрос с возобновлением поставок российских морепродуктов в Китай.

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