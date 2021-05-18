Москва, , 15:34 — REGNUM Финляндия, как и вся Скандинавия, является одной из самых прогрессивных стран в плане перехода на «зелёную» энергетику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«В частности, это подразумевает постепенный уход от транспорта, работающего на ДВС, в пользу электромобилей, из-за чего в стране неизбежно будет снижаться потребление нефти, что и приводит к снижению импорта.

В I квартале 2021 года на Финляндию пришлось около 4% всего российского экспорта нефти. Это недостаточно значительная цифра, чтобы серьёзно повлиять на цену Urals в сценарии постепенного снижения экспорта в Финляндию.

Общие объёмы экспорта нефти из России тоже пока что не находятся под угрозой. В среднесрочной перспективе Россия, скорее всего, будет незначительно снижать экспорт в Европу в пользу Китая, Индии и Юго-Восточной Азии.

В этих странах о переходе на более экологичные виды топлива говорить пока рано», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, постепенно сокращает закупки нефти Urals.

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