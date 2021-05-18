Саранск, , 15:34 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 18 мая выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 586 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 17 человек, всего с начала пандемии выздоровел 18 401 житель Мордовии. 263 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки от COVID-19 скончались двое жителей республики, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1922 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 17 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 518 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1944 человек.