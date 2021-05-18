Железногорск, Курская область, , 15:34 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) проводится проверка по факту гибели малолетней девочки, выпавшей из окна квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

16 мая 2021 года из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Ленина, выпал полуторагодовалый ребенок. В период с 17:00 до 18:00 мать с дочерью находилась в квартире около окна. Ребёнок, находясь на внутреннем подоконнике окна, облокотился на москитную сетку. Мать не удержала ребёнка, и он выпал из окна. Девочка скончалась от полученных в результате падения травм в палате реанимации ОБУЗ «Железногорская больница».

По данному факту Железногорским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области организована доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.