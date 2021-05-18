Вашингтон, 18 мая 2021, 15:32 — REGNUM Президент Nintendo of America Даг Боузер научил своих родителей играть в Mario Kart 8 Deluxe на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 18 мая сообщает портал Shazoo.
https://twitter.com/thetruebowser/status/1393924983525609472
Боузер опубликовал фотографию, на которой его пожилые родители играют в Mario Kart 8 Deluxe. По словам президента компании, он сам обучал их геймерскому ремеслу.
Напомним, расширенная версия Mario Kart 8 вышла на гибридной консоли Nintendo Switch в 2017 году. До сих пор она считается одним из самых успешных проектов платформы.
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