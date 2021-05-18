Кишинёв, , 16:36 — REGNUM В Молдавии в первом квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сильно упали объёмы перевозок пассажиров и грузов. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

По данным ведомства, в отчётном периоде предприятия железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта перевезли в общей сложности 14,5 млн пассажиров, что на 26,9% меньше, чем в предыдущем году. Пассажирооборот в первом квартале составил 578,3 млн пассажиро-километров. Это на 40% меньше, чем годом ранее.

Сообщается, что аналогичная ситуация в Молдавии с перевозкой грузов. За первые три месяца текущего года всеми видами транспортных предприятий было перевезено 3,1 млн тонн грузов, что на 14,6% меньше прошлогодних объёмов. Грузооборот за этот период составил 1,03 млрд тонно-километров, что на 11,1% меньше показателей 2019 года.

Стоит отметить, что в феврале руководство государственного предприятия «Железная дорога Молдавии» приняло решение о прекращении движения местных и пригородных поездов и электричек.

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