Ханты-Мансийск, 18 мая 2021, 15:31 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 18 мая региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 43 случая.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 18 мая в Югре зарегистрировано 56 854 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 55 616 человек, 795 пациентов с COVID-19 скончались.