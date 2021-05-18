Бишкек, , 15:29 — REGNUM Посол Узбекистана Хуршид Мирзахидов вручил верительные грамоты президенту Киргизии Садыру Жапарову, сообщили 18 мая в пресс-службе киргизского лидера.

После церемонии вручения грамот Жапаров обсудил с узбекистанским дипломатом развитие двусторонних отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Жапаров также принял верительным грамоты посла Пакистана Сардара Азхар Тарик Хана, Венгрии — Шандора Дороги, Афганистана — Бисмилла Вазири, Турции — Ахмета Садыка Догана и Казахстана — Рапилы Жошыбаева.

Президент Киргизии поздравил послов с началом дипломатической миссии, пожелал им успехов в реализации всех поставленных целей.