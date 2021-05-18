Нью-Йорк, США, , 15:34 — REGNUM В результате ракетных ударов Израиля на территории сектора Газа разрушено как минимум 132 здания, а также повреждения получили десятки школ и больниц. Об этом 18 мая говорится в обнародованном докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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Как указывается в докладе, который основывается на данных министерства общественных работ и жилищного строительства сектора Газа, «132 здания, включающих в себя 621 единицу жилья и коммерческих объектов, полностью разрушено, 316 домов серьезно повреждены и не пригодны для жилья».

При этом уточняется, что еще 6,5 тыс. единиц жилья получили урон среднего или незначительного уровня. Также отмечается, что в результате израильских ударов повреждения получили шесть больниц и девять медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в КНДР раскритиковали действия властей Израиля в отношении Палестины, приведшие к массовым жертвам.