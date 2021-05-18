Редвуд-Сити, США, , 15:28 — REGNUM Студия Maxis рассказала о выходе будущих дополнений для симулятора жизни The Sims 4. Информация появилась на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/TheSims/status/1394306720713805824

В ближайшие месяцы The Sims 4 получит несколько сборников нового контента, посвящённого летнему отдыху. Первый из них под названием Backyard Oasis («Оазис на заднем дворе») уже доступен.

Напомним, релиз The Sims 4 состоялся в 2014 году. С тех пор разработчики регулярно выпускают новые наборы тематического контента.

Читайте ранее в этом сюжете: Появилась информация о релизе ролевого экшена The Ascent в Steam