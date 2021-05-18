Ярославль, , 15:28 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в Ярославской области зарегистрировано 972 пала сухой растительности. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Лесной пожар Pixabay.com

В семи случаях огонь перешёл с травы на строения, уничтожены пять хозяйственных построек, баня и два неэксплуатируемых строения. Также повреждены дачный дом и неэксплуатируемое строение.

В связи с аномально жаркой погодой власти предупреждают жителей об осторожности.

«В 90% случаев причина возникновения природного пожара — человеческий фактор. Пал сухой травы запрещен. Неконтролируемое возгорание может привести не только к нанесению существенного вреда природе, хозяйству, но и здоровью людей. Поэтому с наступлением высоких температур в регионе максимально усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности», — сказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.

С 7 мая на территории области введен особый противопожарный режим. Он предусматривает запреты на посещение лесов, разведение костров в зонах, предназначенных для отдыха, сжигание мусора на землях лесного фонда, проведение иных пожароопасных работ. Для контроля за соблюдением режима работают 17 мобильных групп. Штраф для граждан составляет до 5 тысяч рублей.

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