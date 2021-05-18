В Ярославской области этой весной трава горела тысячу раз
Ярославль, 18 мая, 2021, 15:28 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Ярославской области зарегистрировано 972 пала сухой растительности. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
В семи случаях огонь перешёл с травы на строения, уничтожены пять хозяйственных построек, баня и два неэксплуатируемых строения. Также повреждены дачный дом и неэксплуатируемое строение.
В связи с аномально жаркой погодой власти предупреждают жителей об осторожности.
С 7 мая на территории области введен особый противопожарный режим. Он предусматривает запреты на посещение лесов, разведение костров в зонах, предназначенных для отдыха, сжигание мусора на землях лесного фонда, проведение иных пожароопасных работ. Для контроля за соблюдением режима работают 17 мобильных групп. Штраф для граждан составляет до 5 тысяч рублей.