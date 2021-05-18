Москва, , 15:27 — REGNUM Без повышения пошлин на вывоз «низких переделов» и необработанного сырья, а также без снижения налогов на внутреннее производство экономическая ситуация в России снова может выйти из-под контроля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы ЦБ РФ о замедлении инфляции ближе к осени 2021 года.

«Драйверами инфляции традиционно являются рост денежной массы, потребительское поведение, внешний фактор и изменение методики подсчета инфляции. Каждый из этих факторов способен оказать значительное влияние на динамику инфляции, — сказала Лебединская. — За 2020 год объём денежной массы увеличился на 2,8 трлн рублей (+26,4%). Регулятор (ЦБ) уже начал ее снижать путём изменения ключевой ставки в марте и апреле 2021 года (до 5%), что сразу же повысило интерес банков ко вкладам населения, ставка которых выросла с 4,568% в марте 2021 года до 4,934% в мае 2021 года, а денежная масса снизила темп прироста до рекордных 0,1%. Что касается вкладов, то прирост в 0,37% на первый взгляд является несерьезным (все мы помним, что ещё несколько лет назад ставка по вкладу могла доходить и до 17%), но усилия ЦБ начинают приносить плоды».

Второй фактор, на который указала Лебединская, — потребительское поведение и предпринимательские настроения.

«Безусловно, жители РФ стали намного спокойнее реагировать на события. Доля тех, кто считает, что ситуация ухудшится, сокращается, так как большая часть негативных прогнозов не стала реальностью. И это не может не внушать оптимизма, — сказала экономист. — Но стремление минимизировать убытки вынуждает бизнес повышать цены, искать более выгодные рынки сбыта. В этих условиях без повышения пошлин на вывоз «низких переделов» и необработанного сырья, а также и снижения налогов на внутреннее производство ситуация снова может выйти из-под контроля. Третий момент — внешняя инфляция (курс национальной валюты)».

И наконец, четвёртый фактор, о котором рассказала Лебединская, — это возможные изменения в самой методике расчета инфляции.

«Например, если инициатива о включении вменённой ренты (стоимости жилищных услуг по содержанию) будет одобрена, то мы, конечно же, увидим скачок инфляции», — пояснила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ближе к концу 2021 года инфляция в РФ едва ли окажется выше 6%.

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