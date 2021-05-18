Москва, , 15:26 — REGNUM Важнейшим результатом, которого, скорее всего, добивался «Магнит», можно назвать расширение сети в двух ключевых регионах — Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Артемий Шамшуков.

«Рыночная доля «Магнита» в Москве и области вырастет с 3,8% до 8,2%. Что касается северной столицы, там доля «Магнита» подскочит с 13% до 19,6%.

Эта сделка делает «Магнит» и Х5 Retail Group безоговорочными лидерами индустрии. «Магнит» укрепляет лидерство в количестве магазинов и вплотную подбирается к Х5 Retail Group в отношении выручки.

Представляется, что потребители выиграют от лучших решений магазинов в связи с высокой конкуренцией ведущих ретейлоров.

Первоначальная реакция акций «Магнита» — рост на 4%. Однако нужно помнить о рисках.

Средний класс — главная целевая аудитория и того, и другого ретейлера — становится беднее, а давление со стороны государства, только нарастает.

Обладая лишь немного лучшими показателями ликвидности, чем Х5 Retail Group, «Магнит» идет на определенный риск, совершая подобную сделку. Окупится ли он или нет покажет время», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, один из крупнейших российских ретейлеров, «Магнит», сообщил, что договорился о возможности покупки розничной сети «Дикси» со стоимостью сделки 92,4 млрд рублей.

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