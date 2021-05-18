Мадрид, , 15:26 — REGNUM Для урегулирования ситуации с мигрантами в автономном городе Сеута, расположенного на северном побережье Африки, министерство внутренних дел Испании объявило о срочном усилении военного и полицейского контингента. Как сообщил на пресс-конференции глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, в город было дополнительно направлено 150 сотрудников Национальной полиции и 50 сотрудников Гражданской гвардии, пишет El Independiente.

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Такие меры были предприняты для того, чтобы взять под контроль ситуацию и ускорить процедуру высылки, тех, кто нелегально прибывает в Испанию морем.

По словам главы правоохранительного ведомства, в настоящее время в Марокко возвращены 2,7 тыс. нелегальных мигрантов, которые с начала текущей недели проникли на территорию Саута.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего за сутки с 17 мая в Сеуту из Марокко вплавь прибыли более 5 тыс. человек, среди которых около 1,5 тыс. — несовершеннолетние. Число прибывших в течение дня мигрантов стало рекордно высоким для Испании. В результате власти решили мобилизовать армию для оказания поддержки делегации правительства в автономном городе на фоне сложившейся ситуации.