Киев, , 15:25 — REGNUM Украина будет помнить депортацию крымских татар с полуострова и не простит России, что они были вынуждены в 2014 году «вновь покинуть свой дом», заявил в своем обращении 18 мая президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что буквально вся Украина чтит всех жертв геноцида крымско-татарского народа, и каждый гражданин разделяет эту боль.

«А значит, сегодня крымских татар в Украине становится менее 40 миллионов. И как одна страна и семья мы говорим сейчас не «они», а «мы»», — отметил он.

«Крымские татары часто сравнивают свой народ с ласточками, которые непременно возвращаются домой… они никогда не сомневались, что обязательно наступит день, и они вернутся в родной Крым. И сегодня мы должны не только разделить с ними общую боль, но и научиться такой же единства и несокрушимости веры. Веры в то, что Крым обязательно вернется в Украину», — добавил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент РоссииВладимир Путин заявил, что крымские татары получили немало преимуществ после того, как Крым и Севастополь воссоединились с Россией. По мнению экспертов, для официального Киева крымские татары — только манекены в витрине.