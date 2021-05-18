Джакарта, , 15:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что 1,1% населения Индонезии вернулись в свои родные города в период действия запрета с 6 по 17 мая 2021 года, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Согласно полученным данным, 1,5 млн жителей Индонезии решили покинуть города и поехать в родные деревни и села для встречи с родственниками.

Президент надеется, что возвращение жителей в родные края не приведет к увеличению числа активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии надеется, что после реализации программы взаимной вакцинации к сентябрю 2021 года 70 млн человек в стране получат вакцину от коронавируса.

Читайте также: Президент Индонезии выразил надежду на вакцинацию 70 млн человек