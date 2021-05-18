Тверь, 18 мая, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону 2021−2022 годов начнётся в Тверской области в мае. Итоги прохождения предыдущего осенне-зимнего периода и подготовку к предстоящему сезону обсудили на заседании правительства Тверской области, которое 18 мая провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Ресурсоснабжающие организации более внимательно стали относиться к вопросам обновления теплосетей. В регионе строятся новые котельные, распределительные тепловые узлы. Причём эта работа ведется во всех муниципальных образованиях, не только в крупных городах», — отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

В то же время глава региона обратил внимание на рост числа технологических нарушений на электросетях минувшей зимой. Губернатор поставил задачу усилить работу по подготовке системы электроснабжения области к осенне-зимнему периоду и минимизировать аварийные ситуации, связные с отключением электричества в районах Тверской области, повысить отказоустойчивость системы электроснабжения.

В 2020 году в Тверской области в нормативное состояние было приведено 112 котельных, более 53 км тепловых сетей, 37,6 км сетей водоснабжения и 1,7 км сетей водоотведения. На 2021 год запланирован капитальный ремонт 20 объектов в Твери, Кашинском, Нелидовском и Удомельском городских округах, Андреапольском, Оленинском и Селижаровском муниципальных округах, Старицком, Бельском, Бологовском, Калязинском, Конаковском, Кесовогорском, Максатихинском, Ржевском районах. Новые котельные планируют построить в Ржеве, в посёлке Сандово, сельском поселении Застолбье Рамешковского района, в селах Пушкино и Медное Калининского района. Предстоит модернизировать 3,3 км тепловых сетей.

Игорь Руденя поручил приступить к работам в мае и завершить к сентябрю. При этом, подчеркнул губернатор, работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации. В домах, где проводится капитальный ремонт, за счёт средств Фонда капитального ремонта либо за счёт ресурсных организаций должны устанавливаться приборы учёты. Губернатор поручил обеспечить постоянный контроль проведения гидравлических испытаний и промывки сетей, качества ремонтных работ на теплоисточниках и сетях, формирование нормативных запасов топлива в установленные сроки, отметив, что подготовка и прохождение отопительного сезона находится под персональной ответственностью глав муниципалитетов и руководства профильных подразделений правительства Тверской области.