Кемерово, , 15:21 — REGNUM В Кемеровской области последние звонки в школах пройдут 22 мая. Мероприятия в текущем году состоятся в очном формате. Об этом сообщило министерство образования и науки региона.

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«Последние звонки запланированы на 22 мая в очном формате. Никаких централизованных мероприятий не предусмотрено, каждая школа будет сама устанавливать порядок проведения, с учётом требований Роспотребнадзора», — рассказали сайту VSE42.Ru в министерстве.

Выпускные вечера пройдут в регионе 26 июня.