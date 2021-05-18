Оренбург, , 15:20 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 18 мая вручил ключи от автомобилей пяти многодетным семьям — победителям областного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья — 2021».

«Воспитывать ребенка — большая ответственность, а достойно растить троих и более малышей — это огромный труд, заслуживающий самого глубокого уважения. Знаю это не понаслышке, так как рос в многодетной семье. У меня самого трое детей. И это огромное счастье — собираться вместе большой семьей, как вы сегодня собрались в этом зале», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что в дополнение к федеральным Оренбуржье разработало перечень региональных мер поддержки, чтобы помочь семьям с детьми. Так, при рождении двойни или тройни предусмотрена выплата по 25 000 рублей на каждого ребенка. Для многодетных семей предусмотрен региональный материнский капитал в размере 119 203 рубля.

«Учитывая его востребованность, мы продлили выдачу капитала до конца 2026 года. Уже больше 10 000 многодетных семей получили бесплатные земельные участки. А с 2019 года мы предоставили право оренбуржцам самим выбирать между землей и денежной компенсацией. В этом году мы увеличили ее размер до 300 тысяч рублей. Еще 51 миллион в этом году мы выделили на строительство и приобретение жилья многодетным семьям. В нашем регионе ценность семьи всегда будет высшим приоритетом!» — отметил Денис Паслер.

Областной конкурс «Лучшая многодетная семья Оренбуржья» проводится 18 лет подряд, и за эти годы в нем приняли участие больше 2600 больших оренбургских семей.

Победителями областного конкурса «Лучшая многодетная семья Оренбуржья — 2021» и обладателями ключей от автомобилей стали пять семей. У Мусаевых из Гая четверо несовершеннолетних детей, их отец Владлен Толипович — учитель английского языка. Его ученики успешно принимают участие в международных и всероссийских олимпиадах. У семьи Бураковых из Оренбурга четверо детей, отец Сергей Вячеславович — ветеран боевых действий, награжден тремя медалями «За отличие в военной службе». Мать Татьяна Николаевна имеет четыре медали «За отличие в военной службе» и медаль «Материнство». В семье Вороньжевых из Сакмарского района — трое несовершеннолетних детей. Александр Николаевич и Ирина Васильевна имеют благодарности за достижения в труде, за оказание помощи школе и детскому саду. Дочери Арина и Ульяна — победители Всероссийских и международных конкурсов по народному вокалу, лауреаты I и II степени Национальной премии в сфере искусства «Winning Talеnt». Семья Кеше из Оренбургского района в 2019 году получила награду за активное участие в установлении рекорда России на самую большую уличную раскраску, сын Виктор успешно окончил детскую школу искусств, награжден дипломом 1 степени в международном конкурсе по математике, его сестра Александра — призер конкурсов прикладного творчества и изобразительного искусства.

Супруги Шараха из Адамовского района вместе с троими детьми принимают активное участие в творческих конкурсах: у семьи уже больше 60 дипломов и наград. Отец, Алексей Анатольевич — потомственный тракторист, победитель районного конкурса профмастерства, его жена Ольга Викторовна — учитель в четвертом поколении, руководит школьным волонтерским отрядом.

Кроме того, 18 мая названы имена победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Оренбургская область участвует в этом соревновании шесть лет. В 2021 году из 49 участниц регионального этапа выбрали пять лучших семей.

Лучшими на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» стали семьи Анфимовых из Тюльганского района (в феврале Анфимовы отметили 73 года совместной жизни), Сорокопудовых из Орска (настоящая железнодорожная династия: девять сотрудников железной дороги с общим стажем 232 года), Мурзиных из Оренбургского района (их старший сын в 2021 году стал чемпионом Кубка Евразии по каратэ и сейчас готовится к участию в чемпионате мира), Емельяненко из Кувандыка (Светлана Нурисламовна Емельяненко — руководитель танцевального коллектива, в котором занимаются дети из сельских территорий) и семья Заиченко из Беляевского района (семья воспитывает пятерых детей, трое из которых приемные).