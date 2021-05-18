Москва, , 15:22 — REGNUM Рэпер Тимати отпраздновал день рождения друга вместе со своей бывшей девушкой, моделью Анастасией Решетовой. Фотографию с праздника опубликовал именинник Илья Винокуров в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CO-8X1CtkFu/

По данным издания StarHit, на мероприятии бывшие возлюбленные доброжелательно общались и даже флиртовали. Пользователи Instagram заподозрили, что Тимати и Решетова вновь стали парой.

«Вы с Тимати опять вместе?» — спрашивает пользователь moldirmaken.

«Хоть бы были вместе, они очень красивая пара», — считает elmiraliyev_1408.

«Решетова большая актриса», — написал пользователь a. ayxan__ с отсылкой на недавние обвинения модели в предательстве Тимати.

В середине мая Анастасия Решетова выпустила автобиографический фильм «Мой Монолог». В нём она рассказала о предательствах Тимати, которые стали причиной расставания пары.

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