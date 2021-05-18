Вашингтон, , 15:20 — REGNUM В Сети появился первый тизер-трейлер анимационного сериала «Монстры за работой». Его опубликовали 18 мая на YouTube-канале What's On Disney Plus.

Шоу расскажет о молодом монстре, который устраивается на работу к Салли и Майку — главным героям мультфильма «Корпорация монстров». Ему придётся свыкнуться с новыми принципами компании и научиться смешить детей вместо того, чтобы пугать их.

Премьера «Монстров за работой» ожидается 2 июля 2021 года. Шоу будет доступно на сервисе Disney Plus.

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