Москва, , 15:19 — REGNUM Российская премьер-лига (РПЛ) постарается в будущем учесть опыт, связанный с переносом матчей из-за жары. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе лиги.

«Опыт 30-го тура РПЛ сезона 2020/21 будет учтён в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что раннее время начала матчей 30-го тура является устоявшейся практикой. При этом решение о переносе матча в Уфе было принято в целях сохранения здоровья участников и зрителей.

Напомним, все матчи 30-го тура должны были начаться одновременно — 16 мая в 14:00 мск. Однако в Уфе из-за аномальной жары матч «Уфа» — «Арсенал» (2:1) состоялся на два часа позже.

Это вызвало недовольство у волгоградского «Ротора», который боролся с «Уфой» за сохранение места в премьер-лиге и сыграл вничью свой матч с «Рубином» (1:1). Эти результаты позволили уфимскому клубу остаться в РПЛ.

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