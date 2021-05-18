Беэр-Шева, Израиль, , 15:22 — REGNUM Второй человек, получивший ранения в результате минометного обстрела израильских общин за пределами сектора Газа, скончался от полученных ран, подтверждает израильская Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» 18 мая.

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По данным медиков, оба убитых — иностранные граждане в возрасте 30 лет. Ранее сообщалось, что один из людей, пострадавших в результате последнего минометного обстрела из Газы, скончался от полученных ран.

В результате атаки пострадали еще семь иностранных рабочих. Из них один остается в тяжелом состоянии и один получил ранения средней тяжести. Остальные пятеро получили легкие травмы. Все семеро были доставлены в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве для лечения на машинах скорой помощи и вертолетах.