Ташкент, , 15:18 — REGNUM Правоохранительные органы Андижана нарушили право неприкосновенности некоторых членов городского кенгаша (совета) народных депутатов. Об этом сообщили 18 мая в информационной службе сената Узбекистана.

В сенате обратили внимание на публикацию СМИ. Отмечается, что прокурор внес представление о лишении права неприкосновенности одного из депутатов без предварительного рассмотрения постановления комиссией по регламенту и депутатской этики.

Кроме того, материалы сессии заранее не представили депутатам для ознакомления, сессия прошла в закрытом режиме. Случай взят на контроль комиссии сената по содействию активизации деятельности представительных органов власти на местах.

Ранее депутат парламента Узбекистана Расул Кушербаев заявил, что один из депутатов андижанского кенгаша планировал раскрыть схему продажи земель в городе.

В агентстве по противодействию коррупции Узбекистана сообщили, что депутат раскрыл коррупционные схемы. В секретариате Андижанского городского кенгаша народных депутатов заявили, что депутатов обыскали на предмет наличия мобильных телефонов.