Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford представил тизерное изображение лицевой части внедорожника F-150 Lightning 2022 модельного года. Тизер с автомобилем распространила пресс-служба компании.

Новинка будет полностью электрической. Её дизайн имеет некоторые общие черты с электрокарами марки. Автопроизводитель оснастил машину широкой лентой из светодиодов, соединяющей передние фары, которая находится над фальшпанелью решётки радиатора.

Производиться электромобиль будет на предприятии в новом Центре электрокаров Rouge с середины 2022 года. Ожидается, что пикап получит конкурентоспособную цену по сравнению с бензиновыми и дизельными моделями марки. Запас хода нового электрокара на одной зарядке составит не менее 482 км.

Официальная премьера новой модели состоится 19 мая нынешнего года.

Ранее компания Ford представила новую версию пикапа Ranger под названием Raptor Х. Внешне новинка выделяется двумя чёрными с красной каймой полосами, проходящими через капот и крышу. Ещё по одной такой же полосе проходят по бокам кузова автомобиля.

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