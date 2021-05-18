Москва, , 15:16 — REGNUM Нужны ли России авианосцы? На самом деле, однозначного ответа на данный вопрос нет. Это тема просто создана для постоянных дискуссий, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«США имеют огромный авианесущий флот, который им необходим для своих колониальных войн чтобы в случае необходимости его можно было подогнать в нужную точку мирового океана и нанести удар.

России такой флот не нужен и ей просто не по карману. Россия может и без него решать свои боевые задачи. Достаточно вспомнить удары по террористам в 2015 году в Сирии.

Главный и непотопляемый авианосец Российской Федерации — это Крым. Другое дело, что есть еще понятие мировой, глобальной державы, у которой однозначно должны быть авианосцы.

Между тем, России строить новый авианосец надо. Заявлено, что строительство нового авианосца может обойтись России в 500 млрд руб.

Реально значит цифра составит 700−800 млрд руб. или $10 млрд. Страна с мировыми резервами под $600 млрд может это себе построить.

В конце концов, на чемпионат мира по футболу в 2018 потратили $20 млрд — просто, так сказать, на праздник и демонстрацию флага», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового головного авианосца в России может обойтись в 500 млрд рублей, но цифра не является окончательной, заявил член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

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