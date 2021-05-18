Самара, 18 мая 2021, 15:19 — REGNUM 113 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба оперативного областного штаба.
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Сообщается, что всего по области было выявлено 63 526 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1752 пациентов с COVID-19, в том числе 15 таких пациентов скончались за минувшие сутки.
Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 60 642 человек, в том числе 105 человек выздоровели за минувшие 24 часа.
Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 17 мая по Самарской области за сутки выявили 117 случаев заражения коронавирусом.