Самара, , 15:19 — REGNUM 113 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба оперативного областного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 63 526 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего в регионе скончались 1752 пациентов с COVID-19, в том числе 15 таких пациентов скончались за минувшие сутки.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 60 642 человек, в том числе 105 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 17 мая по Самарской области за сутки выявили 117 случаев заражения коронавирусом.