Москва, , 15:24 — REGNUM Российский президент Владимир Путин проведёт традиционную серию совещаний по оборонной тематике на следующей неделе. Совещания будут очными, сообщил 18 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Совещания планируются очно», — приводит слова Пескова ТАСС.

О том, что традиционная серия совещаний готовится, Путин говорил в конце марта. Президент встретится в Сочи с руководством Министерства обороны и военных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году формат оборонных встреч Путина был несколько изменён. Глава государства стал посещать военные объекты, а серию встреч посвятил одному из видов или родов войск Вооружённых сил РФ.