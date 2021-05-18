Минск, , 15:18 — REGNUM Внезапная проверка боевой готовности ракетных войск вооружённых сил (ВС) Белоруссии началась в республике. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба белорусского минобороны в своем телеграм-канале.

«Под руководством начальника ракетных войск и артиллерии вооруженных сил генерал-майора Геннадия Козловского началась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск вооруженных сил Беларуси», — говорится в сообщении.

Уточняется, что будут проверены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч» и «Ураган». При этом в общей сложности в проверке будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава.

«После выполнения мероприятий подготовки воинские части и подразделения выдвинутся на полигоны вооруженных сил для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что против Белоруссии ведут работу спецслужбы с огромным опытом, а потому Совету безопасности республики ни в коем случае нельзя расслабляться.