Париж, , 15:15 — REGNUM Партия «Союз мусульманских демократов Франции» (UDMF) представит своих кандидатов на региональных выборах в регионе Бретань во Франции. Об этом 18 мая сообщает Ouest-France.

UDMF будет представлен на региональных выборах в Бретани в первый раз. Это первый разЭто политическое движение было создано в 2012 году марокканским инженером из Нантерра Нагибом Азергуи. Партия имеет лозунг «все едины против исламофобии, нужно действовать, чтобы не страдать». Азергуи объясняет необходимость такой партии тем, что, по его мнению, мусульман во Франции используют как козырь в политической борьбе.

Партия позиционирует себя неконфессиональной, светской и глубоко республиканской, при этом выступает за разрешение на ношение платков девочкам в школе и за предоставления иностранцам права голоса на местных выборах. Во Франции это вторая политическая партия с уклоном в ислам. Первая подобная партия — «Партия мусульман Франции» была создана в 1997 году и на сегодняшний момент не имеет большой поддержки.