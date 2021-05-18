Москва, , 15:14 — REGNUM Долговая нагрузка на граждан РФ может начать снижаться только по мере восстановления экономики России, а это будет возможно после второй половины 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что в ЦБ РФ встревожены в связи с быстрым ростом долговой нагрузки на жителей РФ.

«Основными причинами быстрого роста долговой нагрузки явились сокращение доходов населения, активная политика кредитования кредитными учреждениями и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ. При этом необходимо отметить, если ставки по ипотеке не были бы такими низкими, то рост долговой нагрузки был бы выше, — сказал Алиев. — Пока уровень долговой нагрузки на граждан находится на исторических максимумах, при этом ситуация вполне контролируемая. Однако обеспокоенность ЦБ вполне обоснована».

Как полагает Алиев, долговая нагрузка граждан может начать снижаться только по мере восстановления экономики, это будет возможно после второй половины 2021 года.

«Чтобы ограничить рост долговой нагрузки, ЦБ должен ужесточать условия выдачи кредитов, что снизит долю рискованных кредитов», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у граждан РФ остается все меньше и меньше денег для того, чтобы формировать сбережения.

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