Афины , , 15:17 — REGNUM В Афинах суд выдал ордер на арест по подозрению в многочисленных ограблениях в отношении 36-летнего гражданина Грузии, передает AMNA 18 мая.

В отношении арестованного также ведется расследование на предмет возможной причастности к ограблению в афинском пригороде Глика Нера, в результате которого была убита молодая женщина британского происхождения.

Подозреваемый был арестован в пятницу, 14 мая, во время попытки покинуть страну по поддельному паспорту. Его вычислили по совпадению с биологическими судебно-медицинскими доказательствами, собранными на месте предыдущего насильственного вторжения в дом 7 марта в Пикерми.

Основываясь на доказательствах, найденных полицией, 36-летний подозреваемый 7 марта участвовал в ограблении и избиении пожилой пары и их домашней прислуги в Пикерми, а также еще четырех человек.