18 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 16:53 — REGNUM Заявление представителей прокураторы о том, что ведомство начало проверку после разгоревшегося во Владивостоке скандала из-за видео, попавшего в интернет, на котором дрессировщик пинает и бьёт двух белух в океанариуме, вызвало реакцию интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 18 мая в социальной сети Facebook

Белуха (Белый кит) Kremlin.ru

«Бедные животные, сколько таких, замученных и истерзанных, и никто и ничто их не защищает. Какие люди глупые. Думают, «а кто увидит» или «ничего не будет». Только Бог не Ермошка…» — поделилась своим мнением Александра А.

Некоторые пользователи решили вступиться за сотрудника океанариума, который бил морских животных. Люди убеждены, что он делал это не из злого умысла и знал меру.

«Он их тренер, и знает предел. Если бы не вмешался, то они могли убить друг друга, а тренера они слушают», — заметила Инна В.

Часть людей призвала не переживать за «избитых» белух, потому что это крайне большие и выносливые животные, которые не получили серьёзного ущерба от такого физического воздействия.

«Я думаю, что белуха этот пинок едва ли ощутила, но океанариумы мне не нравятся, потому что там чаще всего нет хороших условий для содержания животных», — считает Larisa K.

Ряд пользователей оказался скорее обеспокоен тем, что всё чаще возникают скандалы из-за опубликованных кем-то видео в интернете.

«Ну, не знаю. Способен ли человек «избить» белуху — сильное и мощное животное? О всех нюансах дрессуры, конечно, я не знаю, но согласен, что слишком много камер и блогеров стало вокруг», — отметил Виталий П.

Дрессировщик пинает и бьёт двух белух

Отдельные пользователи пришли к выводу, что России следует постепенно отказаться от подобных океанариумов с дрессировкой животных. Люди убеждены, что такое отношение является не до конца гуманным.

«Стоило бы, наверное, постепенно отказаться от таких увеселительных заведений. Всё-таки животные — это животные, и быть им лучше в своей естественной среде обитания, на свободе», — пишет Евгений Ч.

Нашлись и те, кто напомнил, что и в других странах случались подобные скандалы. К примеру, в США такой случай закончился трагической смертью дрессировщика.

«Какое-то время назад в одном из океанариумов США одна тренер использовала некие подобные методы при дрессировке косаток. При этом часто не соблюдала технику безопасности в воде: не убирала под шапочку свои длинные волосы. Закончилось это утоплением тренерши. По одной из версий, косатка, которая запомнила всё, схватила женщину за волосы и держала под водой, пока та не захлебнулась. Не удалось достоверно установить: это она так играла или так отомстила. По отношению к другим эта косатка ничего подобного и не пыталась сделать, ей ничего не было», — написала Наталья А.

Напомним, 18 мая представители прокураторы сообщили, что ведомство начало проверку после разгоревшегося во Владивостоке скандала из-за видео, попавшего в интернет, на котором дрессировщик пинает и бьёт двух белух в океанариуме.