Нижний Новгород, , 15:11 — REGNUM За минувшие сутки девять жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 15 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3431 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 мая в регионе выявили 135 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 136 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 116 248 случаев.

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