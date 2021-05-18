Москва, , 15:11 — REGNUM Наблюдающееся с начала 2021 года замедление темпа роста цен на жилую недвижимость в России является чисто техническим явлением, во много связанным с ускорением роста в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«К тому же, замедление темпов роста — это не падение цен. Это тот же рост, но менее быстрый.

Но для покупателей логично сравнивать рост цен не с прошлыми периодами, которых уже не вернуть, а с общей инфляцией.

Даже при росте на 0,5% в месяц рост цен на недвижимость в годовом выражении с учетом сложного процента уже опередил общие темпы обесценивания денег.

Также он окажется выше ставки по депозитам, так что окажется, что купить недвижимость раньше выгоднее, чем копить на нее, храня деньги на банковском вкладе.

Несколько замедлить темпы роста цен на недвижимость может политика повышения ключевой ставки ЦБ РФ, вслед за которой будут подрастать и банковские ставки по кредитам и депозитам», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты посоветовали российским гражданам не ждать падения цен на новостройки.

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