Москва, , 15:10 — REGNUM В корабельный состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России вошёл головной многоцелевой атомный подводный крейсер «Казань», сообщает 18 мая сайт правительства РФ.

Крейсер построен силами российских оборонных предприятий. Он способен выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Судно заложили в июле 2009 года на АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие». Его спустили на воду в 2017 году и до последнего момента АПК «Казань» проходил испытания.

Отмечается, что «Казань» станет головным кораблём АПК проекта «Ясень-М». Он оборудован современным ракетным, торпедным и противоторпедным вооружением. Корабль может противостоять как современным, так и перспективным образцам вооружения.

Его системы управления не имеют аналогов, отметили в правительстве:

«Уникальные системы управления крейсером не имеют аналогов в мире, а ходовые характеристики, манёвренность и бесшумность крейсера вызывают явную озабоченность флотов НАТО».