Москва, 18 мая, 2021, 15:10 — ИА Регнум. В корабельный состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России вошёл головной многоцелевой атомный подводный крейсер «Казань», сообщает 18 мая сайт правительства РФ.

Memit9 Церемония спуска на воду АПЛ К-561 «Казань». 2017

Крейсер построен силами российских оборонных предприятий. Он способен выполнять задачи во всех районах Мирового океана. Судно заложили в июле 2009 года на АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие». Его спустили на воду в 2017 году и до последнего момента АПК «Казань» проходил испытания.

Отмечается, что «Казань» станет головным кораблём АПК проекта «Ясень-М». Он оборудован современным ракетным, торпедным и противоторпедным вооружением. Корабль может противостоять как современным, так и перспективным образцам вооружения.

Его системы управления не имеют аналогов, отметили в правительстве:

«Уникальные системы управления крейсером не имеют аналогов в мире, а ходовые характеристики, манёвренность и бесшумность крейсера вызывают явную озабоченность флотов НАТО».