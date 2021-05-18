Афины , , 15:11 — REGNUM Правительство Греции продолжает укреплять национальную систему здравоохранения, следующим шагом станет прием на постоянную работу четырех тысяч медсестер, в первую очередь тех, кто оказывал помощь во время пандемии. Об этом говорится в совместном заявлении министра здравоохранения страны Василиса Кикилиаса и министра внутренних дел Макиса Воридиса, которое обнародовано во вторник, 18 мая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

Набор будет осуществляться в соответствии с процедурами Высшего совета по отбору гражданских кадров, конкурс будет объявлен в этом году, отметили министры.

«Медсестры, оказавшие свои услуги во время пандемии, будут иметь приоритет, поскольку это минимально возможное признание их вклада в национальную систему здравоохранения, — пояснили Кикилиас и Воридис. — Поддержка структур здравоохранения будет по-прежнему оставаться приоритетом для правительства и наследием Национальной системы здравоохранения 21 века.