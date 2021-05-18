Рамалла , 18 мая 2021, 15:05 — REGNUM В результате обстрелов со стороны Израиля сумма ущерба, нанесенного сектору Газа, достигла $244 млн. Об этом 18 мая сообщили в правительстве анклава.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»
«Общая сумма ущерба сектору Газа, нанесенного вследствие израильских бомбардировок с 10 мая, достигла $244 млн», — приводит сообщение правительства радиостанции Dunya Al Watan.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что для урегулирования израильско-палестинского конфликта необходимо приложить значительные усилия. Но пока происходящее говорит о том, что «призывы к прекращению насилия в настоящее время не падают на благодатную почву».