Москва, , 15:04 — REGNUM У граждан РФ остается все меньше и меньше денег для того, чтобы формировать сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал обеспокоенность Банка России тем, что в РФ снижаются темпы роста вкладов населения.

«Среди основных причин замедления темпов роста вкладов населения можно выделить две основных. Первая — это сокращение реальных доходов населения. Вследствие этого большая их часть уходит на потребление, и на сбережения и накопления остается все меньше и меньше. Вторая — это падение реальных процентных ставок по вкладам. В последнее время ставки по банковским вкладам, достигшие в прошлом году своего исторического минимума, начали расти», — сказал Марков.

Однако, как подчеркнул экономист, несмотря на это, их размер все еще ниже темпов даже официальной инфляции.

«То есть доход от вкладов не только не дает прибыли, но и съедается инфляцией вместе с частью самого вклада, — сказал Марков. — Эту ситуацию усугубляет также введенное с этого года налогообложение доходов во вкладам свыше 1 млн руб. В связи с этим, граждане, имеющие накопления, не размещают их во вклады, а ищут альтернативные направления их вложения (фондовый рынок, накопительное страхование, структурированные продукты и т. д.), которые способны дать более высокую доходность».

Подобная тенденция, как полагает Марков, со временем может привести к снижению банковской ликвидности, что несет в себе не только опасность для устойчивости отдельных банков и банковской системы в целом, но и сокращает потенциал для расширения кредитования реального сектора экономики, без чего невозможно его успешное и эффективное развитие.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что заметное падение в России объёма вкладов может привести к удорожанию кредитов.

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