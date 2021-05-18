Брюссель, , 15:21 — REGNUM Спикер парламента Грузии Каха Кучава, находясь с официальным визитом в Брюсселе, провёл встречу с председателем комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвидом Макаллистером. Об этом 18 мая сообщает грузинское «Общественное телевидение».

По данным журналистов, стороны обсудили планы Тбилиси подать в 2024 году заявку на членство Грузии в Евросоюзе. Кучава заявил, что Макаллистер поддерживает действующий курс Грузии.

«Председатель комитета по иностранным делам Европарламента — большой друг нашей страны, — сказал спикер грузинского парламента. — Он хочет, чтобы мы достигли прогресса и смогли доказать Европе, что у нас прозападная, проевропейская демократия».

Напомним, Кучава прибыл в Брюссель с трёхдневным визитом 17 мая. Кроме встреч с представителями Европарламента, у него запланирована встреча с генеральным секретарём НАТО Мирчем Джоаннэ.

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