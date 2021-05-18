Москва, , 15:09 — REGNUM Палестина готова провести прямые переговоры с израильской стороной в Москве в любое время. Об этом палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль заявил 18 мая.

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«Конечно, мы согласны [на переговоры] хоть завтра, потому что мы уверены в российской стороне», — сказал Нофаль ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил 16 мая о том, что предложение о встрече в Москве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Палестины Махмуда Аббаса остаётся в силе.

Во время выступления по видеосвязи на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом палестино-израильскому урегулированию, Вершинин от лица России призвал как можно скорее создать условия для перезапуска мирного диалога между сторонами конфликта.

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