Москва, , 15:03 — REGNUM Россия не пострадает от сокращения поставок нефти в Финляндию, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Финляндия традиционно потребляла около 5% российского экспорта нефти, так что её снижение закупок на четверть составляет лишь более 1% российского нефтяного экспорта.

Однако, как говорится, свято место пусто не бывает, потребители на высвободившиеся объёмы найдутся.

В частности, Китай. Также в прошлом году вырос экспорт российской нефти в США, где она активно замещала выпавшие объёмы попавшей под санкции венесуэльской нефти.

В то же время, планы перевода Финляндии на «зелёную» энергетику вряд ли будут реализованы быстро. А до тех пор стране, снизившей переработку нефти придется покупать на внешнем рынке больше нефтепродуктов.

Да и электроэнергию на фоне отказа от собственных ТЭС пока придется чем-то замещать, пока не появятся солнечные и ветряные электростанции, а тем более атомные, постройка которых займет много времени.

Соответственно, для российских нефтепереработчиков и энергокомпаний в силу логистических причин открываются неплохие перспективы по наращиванию поставок в Финляндию.

Ну, а за контракты на постройку атомных станций имеет шансы побороться Росатом», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным компании Refinitiv Eikon, Финляндия в связи с решением перейти на «зеленую» энергетику снижает закупки нефти Urals у России.

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