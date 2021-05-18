Кострома, , 15:08 — REGNUM Центр гражданской защиты (ЦГЗ) Костромы обязали отремонтировать городское бомбоубежище. Об этом со ссылкой на решение Костромского областного суда сообщает ИА REGNUM.

Противогазы в бомбоубежище Https://www.mchs.gov.ru

С иском в суд обратился городской прокурор. Он указал, что объект гражданской обороны на проспекте Текстильщиков находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, в бомбоубежище отсутствует подвод питьевой воды, законсервирована система отопления, демонтирована система фильтрогенерации воздуха.

Ответчик пояснил, что ЦГЗ не имеет потребности в убежище и средств к его содержанию. Тем не менее, суд удовлетворил иск прокурора с формулировкой «законодательство не ставит содержание объектов гражданской обороны в зависимость от наличия ресурсов и потребности в них». Решение вступило в законную силу.