Пекин, , 15:09 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely представил седан Emgrand третьего поколения. Изображение с моделью распространила пресс-служба автопроизводителя.

Geely Emgrand третьего поколения Пресс-служба Geely

Новый автомобиль будет реализовываться на китайском рынке с лета нынешнего года.

Внешне новинка напоминает флагманскую модель Preface. Авто получило другие пропорции и дополнительное окошко у задних стоек крыши. И передняя и задняя оптика модели теперь полностью светодиодная. Задние фонари объединены полосой и состоят из 176 светодиодов.

Межосевое расстояние равно 2650 мм, в то время, как у актуальной версии Emgrand оно составляет 2700 мм. Габариты новинки: 4638×1820×1460 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,27.

Под капотом третьего поколения Emgrand «трудится» турбомотор мощностью 114 л. с.

Ранее стало известно, что компании Baidu и Geely создали совместное предприятие (СП) для выпуска электрокаров с инновационными технологиями беспилотного вождения. СП получило название Jidu Auto. В него планируется вложить в течении пяти лет 50 млрд юаней (около 573,6 млрд рублей).

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