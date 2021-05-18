Джакарта, , 15:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призвала увеличить поставки и распространение вакцины от коронавируса, сообщает Kompas.

«Усилия по удвоению мощностей по производству вакцин, в том числе путем отмены патентов на вакцину, имеют решающее значение в борьбе с пандемией», — заявила Ретно Марсуди.

На сегодняшний день через механизм COVAX было доставлено около 67,3 млн доз вакцины в 124 страны мира.

По словам главы МИД Индонезии, только 0,3% имеющихся вакцин отправлено в страны с низкими доходами.

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