Афины , , 15:15 — REGNUM Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III во время визита в Израиль и Иерусалимский патриархат 18 мая, сообщило греческое министерство иностранных дел.

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Как написал Дендиас в соцсети Twitter, на встрече он «подчеркнул важность защиты Священных паломничеств и сохранения их статуса».

Дендиас также встретился со своим израильским коллегой Габи Ашкенази, и должен встретиться с премьер-министром Палестины Мохаммадом Ибрагимом Штайе. Вечером 18 мая он примет участие во внеочередной видеоконференции министров иностранных дел Европейского Союза, созванной Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем для обсуждения событий в регионе. Визит Дендиаса проходит на фоне резкого обострения израильско-арабского конфликта.