Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM В Свердловской области удастся сдержать рост цен на продукты «социального перечня», сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам главы региона, власти ведут переговоры с торговыми сетями. Определён список из 12 продуктов «социального перечня», включая масло, хлеб и молоко. «Сейчас договариваемся этот перечень расширить — минимум вдвое», — уточнил Куйвашев. На продукты из этого списка цены повышаться не должны.

Губернатор добавил, что в регионе выделили 3,8 млрд рублей на поддержку аграриев в 2021 году, а также действует система грантов. Всё это позволяет производителям не завышать цены, отметил Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе резко выросли за год цены на сахар, картофель и ещё ряд продуктов.

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